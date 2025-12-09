Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sattelzug mit Auflieger kommt aufgrund eines unbekannten Fahrzeugs von der Fahrbahn ab

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT, Bundesstraße 241, Montag, 08.12.2025, 13.00 Uhr

BERKA (Wol)

Am Montag gegen 13.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Braunlage mit einer Sattelzugmaschine und einem Auflieger die B241 aus Berka in Richtung Dorste. Ein ihm entgegenkommendes Auto überfuhr die Mittellinie, sodass der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug ausweichen musste. Durch die Ausweichbewegung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben, wo er mit dem Gespann auf die Seite kippte.

Das unbekannte entgegenkommende Fahrzeug mit der unbekannten Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Im Verlauf der Unfallaufnahme bekam der Mann aus Braunlage schmerzten und verletzte sich somit leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Die Bergung des Fahrzeugs konnte am Abend gegen 21.15 Uhr beendet und die Vollsperrung aufgehoben werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem beteiligten Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Am heutigen Tag musste die Strecke erneut voll gesperrt werden, um Arbeiten am Seitenraum der Fahrbahn durchzuführen. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 13.00 Uhr andauern. Viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer hielten sich leider nicht an die Sperrung, weshalb eine Streife der Polizei Northeim zur Verkehrsregelung eingesetzt werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell