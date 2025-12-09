PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sattelzug mit Auflieger kommt aufgrund eines unbekannten Fahrzeugs von der Fahrbahn ab

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT, Bundesstraße 241, Montag, 08.12.2025, 13.00 Uhr

BERKA (Wol)

Am Montag gegen 13.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Braunlage mit einer Sattelzugmaschine und einem Auflieger die B241 aus Berka in Richtung Dorste. Ein ihm entgegenkommendes Auto überfuhr die Mittellinie, sodass der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug ausweichen musste. Durch die Ausweichbewegung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben, wo er mit dem Gespann auf die Seite kippte.

Das unbekannte entgegenkommende Fahrzeug mit der unbekannten Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Im Verlauf der Unfallaufnahme bekam der Mann aus Braunlage schmerzten und verletzte sich somit leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Die Bergung des Fahrzeugs konnte am Abend gegen 21.15 Uhr beendet und die Vollsperrung aufgehoben werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem beteiligten Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Am heutigen Tag musste die Strecke erneut voll gesperrt werden, um Arbeiten am Seitenraum der Fahrbahn durchzuführen. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 13.00 Uhr andauern. Viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer hielten sich leider nicht an die Sperrung, weshalb eine Streife der Polizei Northeim zur Verkehrsregelung eingesetzt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:06

    POL-NOM: Drogenfahrt

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Altendorfer Straße, Mo. 08.12.2025, 14:30 Uhr Einbeck (pfa) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 37-jährigen PKW-Fahrer aus Bad Gandersheim neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabinoide. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:11

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation

    Uslar (ots) - Bodenfelde, Bahnhofstraße, (Nähe Zahnarztpraxis), zwischen Mittwoch, dem 17.11.2025, 00:00 und Donnerstag, dem 04.12.2025, 00:00 Uhr. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Fahrradboxen der Fahrradservicestation beschädigt, indem die Türen eingetreten wurden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:10

    POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Gerhart-Hauptmann-Straße, (Ecke Bella Clava), zwischen Donnerstag, dem 04.12.2025, 15:30 Uhr und Samstag, dem 06.12.2025, 13:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten mittels unbekanntem spitzem Gegenstand den am Gehwegrand geparkten PKW eines 37- jährigen in Uslar. Außerdem wurde die Motorhaube eingedellt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1600 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren