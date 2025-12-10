Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Schwerer Alleinunfall auf dem Kennedydamm - Pkw überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt - Vollsperrung - Starke Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 9. Dezember 2025, 16:10 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall war der Kennedydamm gestern in Fahrtrichtung stadtauswärts während der Rushhour voll gesperrt. Ein 38-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein 38-jähriger Mann aus Ratingen fuhr gestern mit dem Toyota eines Fahrdienstvermittlers auf dem Kennedydamm in Fahrtrichtung Duisburg. Nach ersten Ermittlungen versuchte der Fahrer, obwohl er sich bereits auf dem Überflieger in Richtung Duisburg befunden hatte, noch die Abzweigung zum Kreuzungsbereich Roßstraße/Uerdinger Straße zu erwischen. Hierbei übersah er allem Anschein nach, dass die Fahrbahnen auf dieser Höhe durch eine Schutzplanke voneinander getrennt werden. Folglich kollidierte er mit dieser, wobei sich sein Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 38-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste der Kennedydamm voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Schwannstraße abgeleitet. Da sich der Unfall zur Rushhour ereignete, staute sich der Verkehr zum Teil bis zum Rheinufertunnel und Joseph-Beuys-Ufer zurück. Die Polizei gab den Kennedydamm um 18 Uhr wieder für den Verkehr frei.

