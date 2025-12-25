PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Osterholz-Scharmbeck

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Von den Dienststellen im Bereich des LK Verden wurden keine presserelevanten Sachverhalte mitgeteilt.

Landkreis Osterholz

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag den 21.12.2025, im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr - 20:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster zu einem Einfamilienhaus in der Falkenstraße in 27711 Osterholz-Scharmbeck, Ortsteil Garlstedt, aufgehebelt und sich so Zutritt in das Wohnhaus verschafft. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus nach möglichen Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Wache -
Dundon, POK
Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

