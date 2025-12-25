Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Weihnachtsaktion auf der Rastanlage Goldbach: Geschenktüten für Berufskraftfahrende

Landkreis Verden (ots)

Am 25. Dezember 2025, dem ersten Weihnachtstag, führte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz auf der Rastanlage Goldbach bei Langwedel eine Weihnachtsaktion für Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer durch. Insgesamt wurden knapp 70 Geschenktüten an die "gestrandeten" Fahrerinnen und Fahrer überreicht, die die Feiertage aufgrund von Fahrverboten, geschlossenen Betrieben oder laufenden Transportaufträgen fernab ihrer Heimat und ihrer Familien verbringen mussten.

Mit der Aktion sollte die besondere Bedeutung der Arbeit von Berufskraftfahrenden für die Versorgung der Bevölkerung hervorgehoben und gleichzeitig ein Zeichen der Anerkennung gesetzt werden. Die Geschenketüten enthielten unter anderem haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten, Getränke, Hygieneartikel sowie persönliche Weihnachtsgrüße.

Die Zusammenstellung der Geschenktüten erfolgte in Zusammenarbeit dem Rotary-Club sowie dem örtlichen Rastanlagenbetreiber, welche die Aktion maßgeblich ermöglichten. Die Übergabe fand in entspannter Atmosphäre statt und bot den Einsatzkräften auch Gelegenheit zu verkehrspräventiven Gesprächen mit den Fahrerinnen und Fahrern.

Viele der Beschenkten zeigten sich dankbar und erfreut über die unerwartete Aufmerksamkeit am ersten Weihnachtsfeiertag. Ole Fastenau, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion, wertete die Aktion als Erfolg: "Die Lkw-Fahrer waren über die Aktion sehr glücklich. Auch wir freuen uns, mal als Weihnachtshelfer fungieren zu können." Für Boris Koch, Leiter der Autobahnpolizei Langwedel, "ist es schön zu sehen, wie kleine Gesten große Wirkung zeigen können. Mit dieser Aktion wollten wir unseren Dank ausdrücken und gleichzeitig daran erinnern, wie wichtig die Arbeit der Fahrerinnen und Fahrer für unser tägliches Leben ist."

Die Polizeiinspektion dankt allen Unterstützenden und hofft, auch im kommenden Jahr wieder ein Zeichen der Wertschätzung setzen zu können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell