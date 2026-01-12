POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruch in Gaststätte und Geschäft.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag (09.01.2026; 00:40 - 09:30 Uhr) über ein Fenster Zugang zu einer Gaststätte an der Hauptstraße. Sie brachen zwei Spielautomaten auf, entwendeten daraus Bargeld sowie einen niedrigen dreistelligen Betrag aus einem Sparfach. Im angrenzenden Geschäft wurde nichts gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 übernahm die Ermittlungen. Wenn Sie Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte unter (05231) 6090.
