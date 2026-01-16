PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radlader von Baustelle entwendet

Grabow (ots)

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag einen Radlader von einer Baustelle in Grabow entwendet.

Die Unbekannten sollen sich zunächst Zutritt zu dem verschlossen abgestellten Radlader an einer Baustelle im Kießerdamm verschafft haben. Beim Abtransport des Fahrzeugs der Marke Wacker Neuson fuhren die Täter den Radlader vermutlich vom Tatort weg und beschädigten dabei eine elektrische Anlage der Deutschen Bahn. Die Tat soll sich zwischen Mittwochfrüh, 08.30 Uhr, und Donnerstagmorgen 09.30Uhr, ereignet haben. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls.

Zeugen, die Bereich der Bahngleise im Kießerdamm verdächtige Beobachtungen gemacht oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust (03874 411-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren