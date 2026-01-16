Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auffahrunfall mit Leichtverletzten sorgt für 2 Stunden Vollsperrung der A19

Rostock (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der A19 in Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe der Anschlussstelle Glasewitz zu einem Auffahrunfall, bei dem mehrere Personen leichtverletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer während der Fahrt auf der rechten Spur seine Scheibenwischanlage bedient und dabei ein vorausfahrenden PKW übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolgedessen geriet das vorausfahrende Fahrzeug auf den Standstreifen und in die Mittelschutzplanke. Von den beiden Insassen des PKW wurde ein 25-Jähriger Mitfahrer leichtverletzt. In dem auffahrenden PKW saßen ein 53-jähriger Fahrer und ein 7-jähriges Kind, welche ebenfalls leichte Verletzungen erlitten. Alle Insassen wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die A 19 für ca. 2 Stunden vollgesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Josefin Albrecht Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

