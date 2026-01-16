PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auffahrunfall mit Leichtverletzten sorgt für 2 Stunden Vollsperrung der A19

Rostock (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der A19 in 
Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe der Anschlussstelle Glasewitz zu einem
Auffahrunfall, bei dem mehrere Personen leichtverletzt wurden. Nach 
ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer während der Fahrt auf der 
rechten Spur seine Scheibenwischanlage bedient und dabei ein 
vorausfahrenden PKW übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß beider 
Fahrzeuge. Infolgedessen geriet das vorausfahrende Fahrzeug auf den 
Standstreifen und in die Mittelschutzplanke. Von den beiden Insassen 
des PKW wurde ein 25-Jähriger Mitfahrer leichtverletzt. In dem 
auffahrenden PKW saßen ein 53-jähriger Fahrer und ein 7-jähriges 
Kind, welche ebenfalls leichte Verletzungen erlitten. Alle Insassen 
wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im 
Rahmen der Unfallaufnahme musste die A 19 für ca. 2 Stunden 
vollgesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro.
Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Josefin Albrecht
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

