Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Sanitz (ots)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B 110 bei Sanitz ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge ein 16-jähriger Krad-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 01:20 Uhr mit seinem Krad die B 110 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Sanitz. Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem nachfolgenden PKW. Vor Ort eintreffende Rettungskräfte führten umgehend Reanimationsmaßnahmen durch, welche jedoch gegen 02:35 Uhr erfolglos eingestellt werden mussten. Der 67-jährige Fahrer im Nissan wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem dieser aus dem SUV befreit werden konnte, brachte eine Rettungswagenbesatzung den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Rostocker Klinikum. Zur Erforschung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA am Unfallort zum Einsatz. Polizeilich wird der Sachschaden auf 22.000 Euro geschätzt. Gegen den 67-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 07:30 Uhr beendet und die Vollsperrung der B 110 konnte aufgehoben werden. Die am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell