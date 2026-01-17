PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Sanitz (ots)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B 110 bei Sanitz ein 
schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge ein 16-jähriger Krad-Fahrer 
noch an der Unfallstelle verstarb.
Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 01:20 Uhr 
mit seinem Krad die B 110 aus Richtung Rostock kommend in Richtung 
Sanitz.
Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es dann zu einem Zusammenstoß 
mit einem nachfolgenden PKW.
Vor Ort eintreffende Rettungskräfte führten umgehend 
Reanimationsmaßnahmen durch, welche jedoch gegen 02:35 Uhr erfolglos 
eingestellt werden mussten.
Der 67-jährige Fahrer im Nissan wurde bei dem Unfall im Fahrzeug 
eingeklemmt. Nachdem dieser aus dem SUV befreit werden konnte, 
brachte eine Rettungswagenbesatzung den Mann zur weiteren 
medizinischen Versorgung in ein Rostocker Klinikum.
Zur Erforschung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA 
am Unfallort zum Einsatz.
Polizeilich wird der Sachschaden auf 22.000 Euro geschätzt.
Gegen den 67-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des 
Verdachts der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit einem 
Verkehrsunfall eingeleitet.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 07:30 Uhr beendet und 
die Vollsperrung der B 110 konnte aufgehoben werden.
Die am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche 
Staatsangehörigkeit.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

