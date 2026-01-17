PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die Suche nach dem 16-Jährigen Mädchen aus Schwerin wurde beendet. 
Sie kehrte am gestrigen Abend wohlbehalten nach Hause zurück. 
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen 
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 17.01.2026 – 14:04

    POL-HRO: Folgemeldung/ 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Wismar verstorben

    Wismar (ots) - Heute erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass die 80-jährige Fußgängerin, die nach einem schweren Unfall am 15.01.2026 im Wismarer Philosophenweg ins Klinikum eingeliefert wurde, verstorben ist. Pressemitteilung vom 15.01.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6197382 Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 08:58

    POL-HRO: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

    Sanitz (ots) - Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B 110 bei Sanitz ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge ein 16-jähriger Krad-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 01:20 Uhr mit seinem Krad die B 110 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Sanitz. Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 18:02

    POL-HRO: Auffahrunfall mit Leichtverletzten sorgt für 2 Stunden Vollsperrung der A19

    Rostock (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der A19 in Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe der Anschlussstelle Glasewitz zu einem Auffahrunfall, bei dem mehrere Personen leichtverletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer während der Fahrt auf der rechten Spur seine Scheibenwischanlage bedient und dabei ein vorausfahrenden PKW ...

    mehr
