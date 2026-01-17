POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Schwerin
Schwerin (ots)
Die Suche nach dem 16-Jährigen Mädchen aus Schwerin wurde beendet. Sie kehrte am gestrigen Abend wohlbehalten nach Hause zurück. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
