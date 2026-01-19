PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Sonntagabend, den 18.01.2026, um 19:50 Uhr, kontrollierten Beamte vom Polizeikommissariat Alfeld in der Fredener Str. im Alfelder Ortsteil Wispenstein einen BMW mit schlechtlesbaren Kennzeichen. Beim Herantreten konnten festgestellt werden, dass die Kennzeichen entsiegelt und der Pkw nicht mehr zugelassen war. Zudem konnte der 36-Jährige aus Freden keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Erst auf weitere Nachfrage gab er an, dass er noch nie einen Führerschein besessen habe.

Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz u.ä. eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Kennzeichen einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 20:44

    POL-HI: Betrunken Fahrzeug umgeparkt

    Hildesheim (ots) - Betrunken Fahrzeug umgeparkt Giesen/Hasede (jb) - Am Samstag den 17.01.2026 gegen 20:50 Uhr wurde eine Streife des Polizeikommissariats Sarstedt in die Hannoversche Straße in Hasede gerufen. Ein 32-jähriger Mann aus Polen hatte beim Umparken mit seinem Renault einen geparkten VW touchiert. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger 4-stelliger Höhe. Bereits zu Beginn der Unfallaufnahme stellten die ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 15:05

    POL-HI: PKW-Brand in Hildesheimer Nordstadt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (rüd) Am Sonntag, den 18.01.2026, geriet in der Senkingstraße ein VW in Vollbrand. Das Fahrzeug wurde infolge des Feuers zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch eine Zeugin gegen 09:40 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem der dort geparkten Fahrzeuge gemeldet. Durch die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand anschließend gelöscht werden. Der ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:36

    POL-HI: A7 bei Seesen nach Unfall kurz gesperrt

    Hildesheim (ots) - Seesen: Am 17.01.2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der BAB 7 bei Seesen in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall, der zu einer einstündigen Vollsperrung und einem Stau führte. Ausgelöst wurde der Unfall durch einen Sattelzug eines 69-jährigen aus dem europäischen Ausland, der vom Hauptfahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren