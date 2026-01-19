Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Sonntagabend, den 18.01.2026, um 19:50 Uhr, kontrollierten Beamte vom Polizeikommissariat Alfeld in der Fredener Str. im Alfelder Ortsteil Wispenstein einen BMW mit schlechtlesbaren Kennzeichen. Beim Herantreten konnten festgestellt werden, dass die Kennzeichen entsiegelt und der Pkw nicht mehr zugelassen war. Zudem konnte der 36-Jährige aus Freden keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Erst auf weitere Nachfrage gab er an, dass er noch nie einen Führerschein besessen habe.

Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz u.ä. eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Kennzeichen einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell