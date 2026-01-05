PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Exhibitionist entblößt sich +++ Bei Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt +++ Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist entblößt sich,

Aarbergen-Kettenbach, Untig Mühl, Samstag, 03.01.2026, 16:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag ist ein Exhibitionist auf einem Supermarktparkplatz in Aarbergen-Kettenbach aufgefallen. Gegen 16 Uhr soll der Mann in der Straße "Untig Mühl" seine Hose heruntergelassen und sich so in schamverletzender Weise zwei Passenten offenbart haben. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,90 m groß mit schmaler Gestalt und verwahrlostem Erscheinungsbild. Er hatte blonde Haare, auffällig gelbe Zähne und trug Kopfhörer. Weiterhin war er mit einer schwarzen Mütze, dunkler Oberbekleidung sowie schwarzen Sneakern der Marke "Nike" mit orangefarbenen Applikationen bekleidet gewesen. Darüber hinaus führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Bei Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 03.01.2026, 16:25 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag eskalierte in Bad Schwalbach ein Streit zwischen drei Personen, bei dem auch ein Pfefferspray zum Einsatz kam. Ersten Erkenntnissen nach trafen zwei 24-Jährige gegen 16:25 Uhr in der Adolfstraße auf einen 25-Jährigen. Es entfachte ein Streit, in dessen Verlauf der Ältere die beiden Jüngeren mit einem Messer bedroht haben soll. In der Folge sei er dann von seinen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und mit Pfefferspray besprüht worden. Die zum Zeitpunkt der Verständigung der Polizei bereits geflüchteten 24-Jährigen Männer, konnten angetroffen und festgenommen werden. Alle drei müssen sich nun in einem Verfahren verantworten.

3. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Niedernhausen-Königshofen, Am Sägewerk, Montag, 29.12.2025, 08:40 Uhr bis 09:05 Uhr

(fh)Am vergangenen Montag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Niedernhausen-Königshofen eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Im Zeitfenster von 08:40 Uhr bis 09:05 Uhr stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Straße "Am Sägewerk" gegen die linke Fahrzeugseite einer dort geparkten schwarzen Mercedes A-Klasse und hinterließ einen Schaden. Anschließend flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer vom Unfallort.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9349-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell