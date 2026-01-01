PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zigarettenautomat zerstört +++ Von drei Personen angegriffen +++ Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper

Bad Schwalbach (ots)

1. Zigarettenautomat zerstört,

Taunusstein-Bleidenstadt, Burgstraße, Dienstag, 30.12.2025, 22:55 Uhr

(Sto) Bislang unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend in Taunusstein-Bleidenstadt, dortige Burgstraße, einen Zigarettenautomaten zerstört.

Nach derzeitigen Erkenntnissen meldete sich am Dienstagabend, gegen 22:55 Uhr, ein Zeuge telefonisch bei der Polizei und gab an, dass soeben in der Nähe ein Zigarettenautomat gesprengt worden sei -dieser würde noch qualmen. Sofort entsandte Funkstreifenwagen konnten am Tatort keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Die Beamten stellten fest, dass der Automat sowie die angrenzende Hauswand beschädigt waren. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Zerstörung durch Aufsprengen des Automaten.

Die exakte Tatbegehungsweise sowie die Menge an Diebesgut sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0611) 345-0 zu melden.

2. Von drei Personen angegriffen,

Taunusstein-Hahn, Busbahnhof Aarstraße, Mittwoch, 31.12.2025, ca. 19:50 Uhr

(Sto) Am Busbahnhof in Taunusstein-Hahn wurde am Mittwochabend ein 43-jähriger Mann aus Taunusstein von insgesamt drei Personen tätlich angegriffen und dadurch leicht verletzt.

Demnach meldete sich der Angegriffene selbst über den Polizeinotruf und berichtete davon, dass er soeben attackiert worden sei. Noch während des Anrufs flüchteten die Personen und waren kurz darauf für den Geschädigten nicht mehr zu sehen. Auch die herbeigeeilte Polizei konnte die Täter im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Der Geschädigte war durch die Geflüchteten zuvor geschlagen und getreten worden. Er war lediglich leicht verletzt und musste medizinisch nicht behandelt werden.

Die Täter sollen nach seinen Angaben allesamt männlich und jugendlich gewesen sein. Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter (06124) 7078-0 um telefonische Zeugenhinweise.

3. Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper, Geisenheim, Blumenstraße, Mittwoch, 31.12.2025, ca. 01:30 Uhr

(Sto) Am frühen Montagmorgen wurden in der Blumenstraße in Geisenheim an insgesamt drei Mehrfamilienhäusern diverse Gegenstände durch Feuerwerkskörper beschädigt.

Gegen 01:35 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er einen Pkw verfolge. In diesem Fahrzeug würden Personen sitzen, die soeben Feuerwerkskörper in Briefkästen gezündet hätten. Die Rüdesheimer Polizei konnte den beschriebenen Pkw, der mit vier Männern besetzt war, im Nahbereich antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die Männer, alle zwischen 22 und 24 Jahre alt und mit Wohnsitz in Rüdesheim, konnten nach entsprechenden polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen werden.

An den Mehrfamilienhäusern stellten die Beamten Beschädigungen an Briefkästen, Klingeln und Gegensprechanlagen fest, die allesamt durch Feuerwerkskörper herbeigeführt worden waren. Die Sachschäden werden insgesamt auf wenige tausend Euro geschätzt. Die Rüdesheimer Polizei bittet unter (06772) 9112-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell