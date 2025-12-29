PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Häusliche Gewalt über die Feiertage +++ Supermarktcontainer aufgebrochen +++ Zerkratzte Autos an Weihnachten

Bad Schwalbach (ots)

1. Häusliche Gewalt über die Feiertage - Polizei Westhessen sensibilisiert und ermutigt Betroffene, Polizeipräsidium Westhessen, Montag, 29.12.2025

(da)Rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verzeichnet die Polizei regelmäßig ein erhöhtes Einsatz- und Fallaufkommen im Bereich häuslicher Gewalt sowie Gewalt innerhalb der Familie. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen kam es über die Feiertage vermehrt zu polizeilichen Einsätzen, bei denen Partnerinnen und Partner, Kinder oder andere Angehörige betroffen waren. Feiertage, enge familiäre Situationen, Alkohol sowie zusätzlicher emotionaler oder finanzieller Druck können bestehende Konflikte verschärfen und dazu führen, dass Gewalt in Beziehungen oder Familien eskaliert. Gewalt innerhalb der Familie ist dabei kein Randphänomen und kann Menschen jeden Alters betreffen - auch Kinder und andere schutzbedürftige Angehörige. Die Polizei schreitet bei entsprechenden Hinweisen konsequent ein. Im Mittelpunkt stehen der Schutz der Betroffenen, die Verhinderung weiterer Gewalt sowie die frühzeitige Unterstützung und Beratung. Opfer häuslicher Gewalt sollen wissen: Sie sind nicht allein, sie werden gesehen und Hilfe ist auch während der Feiertage sowie "zwischen den Jahren" jederzeit erreichbar.

Unabhängig von akuten Notlagen können sich Betroffene jederzeit vertrauensvoll an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Der Gang zur Polizei geht dabei über die reine Anzeigenerstattung hinaus: Die Polizei unterstützt vor Ort, informiert über Schutzmöglichkeiten und vermittelt - sofern gewünscht - an geeignete Beratungs- und Hilfsangebote. In akuten Gefahrensituationen ist der Polizeinotruf 110 rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen zu häuslicher Gewalt mit Verweisen an Hilfsangebote finden Sie unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/haeusliche-gewalt/#c18522

2. Supermarktcontainer aufgebrochen,

Taunusstein, Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Freitag, 19.12.2025, 16 Uhr bis Samstag, 27.12.2025, 14 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in einen Container in Taunusstein eingebrochen und haben ihn ausgeräumt. Zwischen dem 19. und 27. Dezember begaben sich die Täter auf das Gelände in der Gottfried-Keller-Straße. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes ist derzeit ein Container aufgestellt, in dem Waren lagerten. Sie brachen das Schloss auf und entwendeten die Lagerbestände im Wert von mehreren tausend Euro. Konkrete Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt. Sollten Sie verdächtige Feststellungen gemacht haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

3. Zerkratzte Autos an Weihnachten,

Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Mittwoch, 24.12.2025, 22.30 Uhr bis Donnerstag, 25.12.2025, 13 Uhr

(da)In Oestrich-Winkel wurden an Weihnachten zwei Autos zerkratzt und mutwillig beschädigt. Die beiden Pkw waren in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember in der Hauptstraße geparkt, als die Täter die Fahrzeuge zerkratzten und die vorderen Kennzeichen abrissen. Zusätzlich beschädigten sie einen in der Nähe befindlichen Briefkasten. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

