POL-RTK: +++ Verkehrsunfallfluchten +++

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet,

65232 Taunusstein-Hahn, Scheidertalstraße, Donnerstag, 25.12.2025, 14:45 Uhr bis 16:20 Uhr

(kn) Ein unbekannter Fahrer war während des genannten Zeitraums mit seinem Pkw auf der Scheidertalstraße, aus Richtung Aarstraße kommend, unterwegs. Auf Höhe der Haunummern 17 - 21 streifte er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte dabei den Außenspiegel. Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle liegen, aber der Unfallverursacher flüchtete von dort. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise telefonisch an die Polizeistation Bad Schwalbach unter 06124 - 70780 weiterzugeben.

Unfallflucht mit hohem Schaden,

65307 Bad Schwalbach, Adolfstraße, Donnerstag, 25.12.2025, zwischen 15:00 und 17:30 Uhr

(am) Am Donnerstagnachmittag kam es in Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall mit hohem Schaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein in der Adolfstraße am Straßenrand geparkter Pkw Renault wurde am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 15:00 und 17:30 Uhr von einem anderen Fahrzeug angefahren. Dieses Fahrzeug fuhr von der Kirchstraße in Richtung Bahnhofstraße. Am Unfallort kam der Fahrzeugführer vermutlich nach rechts von der Straße ab und stieß gegen den geparkten Renault. Dieser wurde dadurch erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Renault handelt. Dieser dürfte auf der rechten Seite nicht unerheblich beschädigt sein. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

