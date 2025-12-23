PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Harley-Davidson über Nacht aus Garage gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Harley-Davidson über Nacht aus Garage gestohlen, Taunusstein-Wehen, Schumannstraße, 21.12.2025, 22:00 Uhr bis 22.12.2025, 10:00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag wurde in Taunusstein-Wehen ein Motorrad der Marke "Harley-Davidson" entwendet. Die schwarze Maschine im Wert von rund 20.000 Euro war in einer Garage in der Schumannstraße abgestellt. Zuletzt war am Zweirad das Kennzeichen "EMS-LR 7" angebracht gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell