PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbruch in Wörsdorf +++ Mit Messer gedroht +++ Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen +++ Verkehrskontrollen im Landkreis +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Wörsdorf,

Idstein-Wörsdorf, Dresdener Straße, Montag, 22.12.2025, 00:30 Uhr

(wie) Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Wohnhaus in Wörsdorf eingedrungen. Die Täter begaben sich gegen 00:30 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Dresdener Straße. Am Gebäude warfen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Innere. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten löste die Alarmanlage aus und eine damit verbundene Nebelmaschine nahm den Tätern die Sicht. Die Einbrecher suchten daraufhin schnell ohne Beute das Weite. Sie konnten von den herbeieilenden Polizeistreifen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ein Täter soll ein südländisches Erscheinungsbild mit einer langen Nase und Vollbart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißer Markenbezeichnung, weiß-schwarzen Schuhen, einer olivgrünen Daunenjacke mit Kapuze und roten Handschuhen. Der zweite Täter war schwarz gekleidet mit schwarzen Handschuhen und hellen Joggingschuhen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Mit Messer gedroht,

Geisenheim, Hospitalstraße, Sonntag, 21.12.2025, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Geisenheim ein Mann mit einem Messer bedroht worden. Der 22-Jährige war gegen 04:00 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er in der Hospitalstraße nahe des alten Friedhofs von zwei jungen Männern angesprochen wurde. Einer davon zog plötzlich ein sehr langes Messer und verlangte, dass der Bedrohte ein Taxi rufen solle. Nachdem er dies getan hatte, flohen die Männer in Richtung Bahnhof. Der Täter mit dem Messer soll 16 bis 18 Jahre alt, circa 180 cm groß gewesen sein und mit sogenanntem "Asi-Slang" gesprochen haben. Bekleidet war er mit einem Jogginganzug, eine Gucci-Kappe und einer Umhängetasche. Dessen Begleiter war ähnlich alt und genauso groß mit schwarzen Haaren.

Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 Hinweise entgegen.

3. Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, Waldems, Bundesstraße 8, Samstag, 20.12.2025, 01:15 Uhr

(wie) Bei Waldems hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 47-Jährige war mit seinem VW mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen, da er auf der B 8 in Richtung Limburg in Schlangenlinien unterwegs war. Hierbei soll er mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Bei Würges konnte das Fahrzeug dank der Zeugenhinweise von den Streifen gesichtet werden. Der Fahrer versuchte zunächst noch vor der Polizeikontrolle zu flüchten, konnte aber mit zwei Streifenwagen zum Anhalten gezwungen werden. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 47-Jährige betrunken war, ein Test zeigte einen Wert von über zwei Promille. Daher wurde der Mann festgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Nach einer Blutentnahme und der obligatorischen Verkehrsstrafanzeige durfte der Betrunkene die Polizeidienststelle wieder verlassen.

4. Verkehrskontrollen im Landkreis,

Rheingau-Taunus-Kreis, Freitag, 19.12.2025 bis Sonntag, 21.12.2025

(wie) Am Wochenende hat die Polizei mehrere Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Fahrtüchtigkeit der Fahrer im Landkreis durchgeführt. Die Beamten kontrollierten an jedem Abend des Wochenendes und in den Nächten an wechselnden Örtlichkeiten. Hierbei kam es auch zu etwas größeren Kontrollen in Idstein und Rüdesheim. Von den dabei rund 60 kontrollierten Personen blieben erfreulicherweise alle unterhalb der 0,5 Promille-Grenze und konnten so fast alle ihre Fahrt fortsetzen. Lediglich einen Fahrer konnte die Polizei am Freitagabend in Rüdesheim nicht weiterfahren lassen, da er ohne Fahrerlaubnis am Steuer gesessen hatte. Er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen. Des Weiteren wurde eine geringe Zahl von Fahrzeugmängeln entdeckt und Ordnungswidrigkeiten geahndet. Insgesamt ein erfreuliches Ergebnis der Kontrollen, da sich offenbar an die Promillegrenze gehalten wurde.

