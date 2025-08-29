PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Greven, B481 auf Höhe des Yachthafens voll gesperrt, Nachtrag

Greven (ots)

Wie bereits berichtet (29.08.2025, 11.50 Uhr), hat sich auf der B 481 am Freitag (29.08.) gegen 11.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 23-jähriger Münsteraner auf dem Schifffahrter Damm in Fahrtrichtung Münster. In Höhe Fuestrup gerät er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine 39-jährige Sendenhorsterin, die mit ihrem Pkw in Richtung Greven fuhr, versuchte noch nach rechts auszuweichen. Der Pkw zog einen Pferdeanhänger, auf dem sich ein Pferd befand. Das Fahrzeug des 23-Jährigen touchierte den Pkw und den Anhänger linksseitig. Dabei kippten der Anhänger sowie der Transporter des 23-Jährigen um. Im weiteren Verlauf kollidierte der Transporter mit dem Pkw einer 63-jährigen Grevenerin, die ebenfalls in Richtung Greven fuhr.

Die Grevenerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Münsteraner und die Sendenhorsterin verletzten sich leicht und wurden ebenfalls mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Pferd verletzte sich nach ersten Einschätzungen leicht und wurde vor Ort von einem Tierarzt betreut und anschließend von der Unfallstelle abtransportiert.

Die B 481 ist im Unfallbereich weiterhin gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist zur Unfallaufnahme eingesetzt.

Die beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr Fahrbereit. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 70.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

