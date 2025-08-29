PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld

Greven (ots)

Kriminelle haben sich als falsche Polizeibeamte ausgegeben und einer 75-Jährigen Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die Frau wurde am Donnerstagnachmittag (28.08.25) angerufen. Eine angebliche Kriminalbeamtin berichtete, dass eine Betrügerbande festgenommen werden solle. Um die Täter zu schnappen, müsse die 75-Jährige den Anweisungen folgen. Die Seniorin wurde skeptisch und sagte, sie wolle die 110 kontaktieren, um sich die Angaben bestätigen zu lassen. Dazu riet die falsche Kriminalbeamtin, stellte aber gleichzeitig klar, dass der aktuelle Anruf derweilen unbedingt aufrechterhalten werden müsse.

Die Seniorin rief während des laufenden Telefonats die 110 an - und gelangte auch dort an Betrüger. Diese gaben sich ebenfalls als Polizei aus und bestätigten den Fall.

Die 75-Jährige sammelte Schmuck und Bargeld und legte beides in eine Tüte. Ihr war gesagt worden, die Täter müssten ihre Tat vollziehen. Danach würden diese festgenommen und die Seniorin würde ihre Wertsachen zurückerhalten. Sie sollte so den Lockvogel spielen.

Wenig später kam ein Unbekannter vorbei und die Geschädigte übergab die Tüte. Nachdem die Seniorin feststellte, dass ihre Wertsachen nicht zurückgegeben wurden, kontaktierte sie die echte Polizei. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Anrufbetrugsmaschen. - Legen Sie bei Nachfragen und Forderungen nach Geld oder Wertsachen am Telefon - von wem auch immer - einfach auf! - Kontaktieren Sie erst dann Bekannte, Verwandte oder die echte Polizei! - Wichtig ist, dass das vorherige Gespräch beendet wurde. Sonst landen Sie höchstwahrscheinlich wieder bei Betrügern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 11:50

    POL-ST: Greven, B481 auf Höhe des Yachthafens voll gesperrt, nach Verkehrsunfall

    Greven (ots) - Auf der B481 hat sich am Freitag (29.08.25) gegen 11.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Bundestraße ist auf Höhe des Yachthafens derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Verletzte. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizei Steinfurt ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:49

    POL-ST: Rheine, Radlerin von Krankenfahrstuhlfahrer touchiert, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Donnerstag (28.08.2025) ist eine 87-Jährige von einem Krankenfahrstuhlfahrer touchiert und dadurch verletzt worden. Die Frau schob zwischen 11.30 und 12.00 Uhr ihr Pedelec durch die Emsstraße (Fußgängerzone) vom Innenstadtbereich Richtung Bültstige/Hemelter Straße. Kurz vor der Nepomuckbrücke wurde sie von einem Krankenfahrstuhl angefahren. Die ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:28

    POL-ST: Rheine, versuchter Straßenraub, Opfer mit Messer bedroht

    Rheine (ots) - Am Mittwochabend (27.08.25) ist ein 25-jähriger Mann Opfer eines versuchten Raubs geworden. Der Geschädigte wurde um kurz vor 22.00 Uhr am Humboldtplatz auf Höhe des Ausgangs des ehemaligen Einkaufszentrums von zwei Unbekannten angesprochen. Einer rempelte den Geschädigten an. Der andere versuchte, den Rucksack des 25-Jährigen zu stehlen. Als dies ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren