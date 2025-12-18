PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendliche am Bahnhof belästigt +++ Zwei Einbrecher gestört +++ Mehrere Anrufe "falscher Polizeibeamter

Bad Schwalbach (ots)

1. Jugendliche am Bahnhof belästigt,

Geisenheim, Berliner Straße, Mittwoch, 17.12.2025, 15:35 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurde eine Jugendliche am Geisenheimer Bahnhof von einem Mann unsittlich berührt. Gegen 15:35 Uhr befand sich die 16-Jährige gemeinsam mit einer weiteren Jugendlichen am Bahnhof in der Berliner Straße. Plötzlich wurde sie von einem ebenfalls anwesenden Mann am Gesäß berührt. Anschließend lief der Mann in Richtung der Behlstraße davon. Es soll sich um einen offenbar betrunkenen, etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit ungepflegtem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er hatte einen "Drei-Tage-Bart", trug eine braune oder beige Bommelmütze sowie eine Jogginghose und führte einen orangenen oder roten Rucksack mit sich. Weiterhin hielt er in einer Hand eine Wodka-Flasche.

Die Polizeistation Rüdesheim sucht nun nach dem beschriebenen Mann. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Zwei Einbrecher gestört,

Hünstetten-Beuerbach, Rhönstraße, Mittwoch, 17.12.2025, 17:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag sind zwei Einbrecher in Hünstetten-Beuerbach in die Flucht geschlagen worden. Gegen 17:00 Uhr hatte das Duo eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Rhönstraße eingeschlagen und war anschließend eingestiegen. Ein Zeuge bemerkte die Einbrecher und schlug sie in die Flucht, noch bevor sie etwas stehlen konnten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zu den Einbrechern, von denen bisher keine genauere Beschreibung vorliegt, unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Mehrere Anrufe "falscher Polizeibeamter", Bad Schwalbach, Mittwoch, 17.12.2025,

(fh)Am Mittwoch versuchten dreiste Telefonbetrüger mehrere Bürgerinnen und Bürger rund um Bad Schwalbach mit einer Lügengeschichte übers Ohr zu hauen.

Über den gesamten Tag gingen bei dutzenden Einwohnerinnen und Einwohnern, vornehmlich aus Bad Schwalbach, die betrügerischen Anrufe ein. In den Anrufen gaben sich Betrüger wiederholt als Polizei aus, um so mit verschiedenen Tricks an das Ersparte der Angerufenen zu gelangen. Aber so vielfältig die Tricks sind, das Prinzip bleibt immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Hier gilt aber: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

