POL-RTK: Baugeräte aus aufgebrochenem Pkw gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

Baugeräte aus aufgebrochenem Pkw gestohlen, Idstein-Lenzhahn, Ortsstraße, Montag, 15.12.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16.12.2025, 07:15 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde in Idstein-Lenzhahn ein Fahrzeug aufgebrochen und daraus Baugeräte gestohlen. Im Zeitfenster von 17:00 Uhr bis 07:15 Uhr stand der Opel Vivaro auf einem Parkplatz in der Ortsstraße. In dieser Zeitspanne suchten die unbekannten Täter das Fahrzeug auf, knackten gewaltsam dessen Türschloss und entnahmen die im Pkw gelagerten Baugeräte, mit denen sie anschließend die Flucht antraten.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu den Dieben unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell