PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Polizeibeamtin ruft an - Abholerin nimmt Geld entgegen +++ Mit Stein Fenster eingeschlagen +++ An Pkw gehebelt +++ Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Bad Schwalbach (ots)

1. Falsche Polizeibeamtin ruft an - Abholerin nimmt Geld entgegen, Bad Schwalbach, Ramschied, Montag, 15.12.2025, gegen 11:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag ist eine Seniorin aus dem Bad Schwalbacher Stadtteil Ramschied von falschen Polizeibeamten um ihren Schmuck gebracht worden.

Bereits am Sonntagabend meldeten sich die Betrüger auf dem Festnetztelefon der Dame. Das Gegenüber, eine Frau, gab sich als Polizistin aus und tischte der Ramschiederin eine dreiste Lügengeschichte auf. In ihrer Nachbarschaft sei es zu mehreren Einbrüchen gekommen. Sie stehe nun auf einer Liste, von potenziellen neuen Einbruchsopfern. Da ihr Hab und Gut nun nicht mehr sicher sei, solle sie es lieber in die Verwahrung der Polizei übergeben. Tatsächlich erschien am Montag, gegen 11:30 Uhr eine Frau an der Haustür der Seniorin und nahm den von ihr bereit gelegten Schmuck in Empfang. Erst kurze Zeit später bemerkte die Geschädigte, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Abholerin wird als etwa 45 Jahre alt und mit mitteleuropäischem Aussehen beschrieben. Sie soll eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze getragen haben.

Zeuginnen oder Zeugen, denen am Montagmittag die beschriebene Frau oder sonstige verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Nähe der Feuerwehr und des Dorfgemeinschaftshauses von Ramschied aufgefallen sind, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Mit Stein Fenster eingeschlagen,

Niedernhausen, Niederseelbach, Engenhahner Straße, Montag, 15.12.2025, 15:20 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus in Niedernhausen einzubrechen. Zwischen 15:20 Uhr und 19:30 Uhr betraten die Einbrecher unbemerkt die Terrasse eines Reihenendhauses in der Engenhahner Straße. Dort hebelten sie an der Terrassentür und versuchten auf diesem Wege ins Haus einzusteigen. Da ihnen dies offenbar nicht gelingen wollte, warfen sie mit einem Stein die Scheibe ein. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, ohne ins Haus gelangt zu sein, vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus.

3. An Pkw gehebelt,

Eltville, Wallufer Straße, Freitag, 12.12.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 18:40 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende haben Unbekannte versucht ein geparktes Fahrzeug in Eltville aufzubrechen. In der Wallufer Straße, in Höhe eines Autohauses, setzten die Täter zwischen Freitag und Montag mit einem Werkzeug an der Beifahrertür eines Audi A3 an. Das Fahrzeug wurde zwar beschädigt, öffnen ließ es sich jedoch nicht, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

Mit mehreren Fahrzeugen kollidiert - 100.000 Euro Sachschaden,

4. Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und hohem Sachschaden, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Dienstag, 16.12.2025, 09:00 Uhr

(akr)Am Dienstagmorgen kam es in Schlangenbad zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 82-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem BMW die Rheingauer Straße und wollte dort am Fahrbahnrand zwischen zwei Fahrzeugen einparken. Beim Zurücksetzen mit ihrem Fahrzeug stieß die Fahrerin bereits mit ihrem BMW gegen das hinter ihr abgestellte Fahrzeug. In der Folge verwechselte die Fahrerin offenbar Gas- und Bremspedal und fuhr auf ein vor ihr geparktes Fahrzeug auf, welches wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Anschließend überquerte der Pkw die Fahrbahn und beschädigte eine Parkbank, einen Mülleimer sowie insgesamt vier weitere Fahrzeuge, die dort abgestellt waren. Weiterhin wurden zwei Verkehrsschilder und eine Metallbarriere beschädigt Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 70.000 EUR. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

5. Verkehrsunfallflucht,

Hünstetten-Wallrabenstein, Lindenplatz, oder Selters-Haintchen, Mittelstraße, Sonntag, 14.12.2025, 11:30 Uhr bis 14:45 Uhr

(akr) Am Sonntagmittag kam es an einer bislang unbekannten Örtlichkeit zu einer Verkehrsunfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen. Die Geschädigte stellte am Sonntagnachmittag einen frischen Unfallschaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite ihres roten Ford Puma fest und zeigte diesen bei der Polizeistation in Idstein an, da sich der Unfallverursacher zuvor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Als Unfallstelle kommen die beiden folgenden Unfallörtlichkeiten in Betracht:

- Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses, Lindenplatz in Hünstetten-Wallrabenstein - Parkplatz eines Gasthofs, Mittelstraße in Selters-Haintchen

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 EUR.

Die Polizeistation in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter der Rufnummer: 06126/9394-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell