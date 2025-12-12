PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt +++ Fahrzeugteil im Visier von Dieben

Bad Schwalbach (ots)

1. Fußgängerin angefahren und schwer verletzt, Idstein, Am Bahnhof, Donnerstag, 11.12.2025m 21:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend ist eine Fußgängerin in Idstein beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach überquerte die 78-jährige Idsteinerin mit einem Rollator die Straße "Am Bahnhof". Zeitgleich befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Skoda die besagte Straße in Richtung des Idsteiner Bahnhofs, übersah die Seniorin und stieß mit ihr zusammen. Die 78-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Auch am Rollator entstand ein Schaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

2. Fahrzeugteil im Visier von Dieben,

Idstein, Kreuzgärten, Mittwoch, 10.12.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 08:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag war ein Fahrzeugteiledieb in Idstein unterwegs. Zwischen 18:00 Uhr und 08:45 Uhr machte sich der oder die Unbekannte an einem in der Straße "Kreuzgärten" abgestellten VW Touran zu schaffen und baute dessen Spiegelkappe der Beifahrerseite aus. Mit dem Diebesgut trat er oder sie anschließend unbemerkt die Flucht an.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

