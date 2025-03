Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Duo nach Metalldiebstahl auf frischer Tat - 2503097

Ratingen (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Ratingen-Hösel am Samstagnachmittag, 22. März 2025, ein Paar bei einem versuchten Metalldiebstahl in einem leerstehenden Haus stellen konnte. Die Beamtinnen und Beamten leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:20 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Paar einen Audi A6 auf dem Grundstück eines leerstehenden und verfallenen Hauses an der Straße Am Dickelsbach geparkt und anschließend das Haus betreten hatte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, machten sie zunächst eine kuriose Feststellung: So hatten sich der 38 Jahre alte Deutsche ohne festen Wohnsitz sowie eine 35-jährige Deutsche aus Neukirchen-Vluyn unbekleidet zunächst in einem Badezimmer eingeschlossen. Zuvor hatte das Duo bereits mehrere Kupferrohre sowie Messingteile ausgebaut und in einem mitgeführten Rucksack verstaut.

Doch damit nicht genug:

Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die an dem 28 Jahre alten Audi A6 angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen waren und der 38-Jährige das Auto ohne gültigen Führerschein geführt hatte. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen, die im Rahmen einer Durchsuchung in dem Audi aufgefunden und beschlagnahmt wurden. Weiterhin stellten die Beamtinnen und Beamten einen im polizeilichen Datenbestand als gestohlen einliegenden Personalausweis sicher und beschlagnahmten den Audi als Tatmittel.

Eine Abfrage im Fahndungssystem der Polizei ergab, dass gegen den 38-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Daher wurde er vorläufig festgenommen, um am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt zu werden. Auch die 35-Jährige wurde für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache Ratingen gebracht.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten zahlreiche Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell