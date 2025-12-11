PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hochwertiger Audi gestohlen +++ In Weinstube eingebrochen +++ Karambolage auf Bundesstraße

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertiger Audi gestohlen,

Waldems-Steinfischbach, Ringstraße, Dienstag, 09.12.2025, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 10.12.2025, 06:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde im Waldemser Ortsteil Steinfischbach ein hochpreisiger Audi Q7 entwendet. Am Mittwochmorgen fiel den Besitzern des noch knapp 40.000 Euro teuren SUV auf, dass dieser aus ihrer Einfahrt in der Ringstraße fehlte. Zuletzt waren die Kennzeichen "RÜD-MH 776" an dem Pkw angebracht gewesen. Wie genau die Täter vorgegangen sind, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. In Weinstube eingebrochen,

Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Freitag, 05.12.2025, 22:30 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 08:00 Uhr

(fh)Am Wochenende sind Unbekannte in eine Rüdesheimer Weinstube eingebrochen. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen suchten die Einbrecher die Containerkonstruktion in der Kastanienallee auf und öffneten gewaltsam dessen Holztor. Anschließend betraten sie die Stube, entwendeten Lebensmittel sowie eine Sackkarre und suchten damit das Weite.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Karambolage auf Bundesstraße,

Bundesstraße 260, Schlangenbad, Mittwoch, 10.12.2025, 07:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen wurden bei einer Karambolage in Höhe Schlangenbad zwei Fahrzeuginsassen verletzt. Insgesamt vier hintereinander herfahrende Pkw stießen zwischen den Abfahrten Schlangenbad-Mitte und Süd zusammen, nachdem die Fahrerin eines Opel Corsa den von ihr stockenden Verkehr zu spät bemerkt hatte und aufgefahren war. In der Folge wurden die anderen Fahrzeuge dann aufeinandergeschoben. Zwei Insassen wurden verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell