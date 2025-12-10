PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Erdgeschosswohnung eingebrochen +++ Ferienwohnung durchsucht +++ Zwei Vape-Automaten angegangen

Bad Schwalbach (ots)

1. In Erdgeschosswohnung eingebrochen,

Idstein, In der Eisenbach, Dienstag, 09.12.2025, 16:30 Uhr bis 18:15 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag sind Einbrecher in eine Wohnung in Idstein eingestiegen. Zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr näherten sich die Täter einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der Eisenbach" und hebelten eine Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen Schmuck und weitere Gegenstände an sich. Anschließend zogen sie unerkannt mit ihrer Beute von Dannen.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus.

2. Ferienwohnung durchsucht,

Rüdesheim, Rheinstraße, Festgestellt: Dienstag, 09.12.2025, 19: 40 Uhr

(fh)In Rüdesheim haben am Dienstag Einbrecher zugeschlagen. Um 19:40 Uhr stellten Bewohner aus der Rheinstraße fest, dass Unbekannte zuvor in ihre Ferienwohnung eingedrungen waren und dabei Bargeld entwendet hatten. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizei.

3. Zwei Vape-Automaten angegangen,

Oestrich-Winkel, Hauptstraße / Geisenheim, Industriestraße, Montag, 08.12.2025 bis Dienstag, 09.12.2025

(fh)Sowohl in Oestrich-Winkel, als auch in Geisenheim haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag versucht, Vape-Automaten aufzubrechen. Beide Automaten, die in der Hauptstraße bzw. Industriestraße stehen, waren zu einem unbekannten Zeitpunkt gewaltsam geöffnet worden. An die Inhalte gelangten die Langfinger jedoch nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell