PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Türschloss aufgebohrt +++ Einbruchsversuch in Winkel +++ Zusammenstoß im Kreuzungsbereich +++ Polizei kontrolliert Beleuchtung - Mehrere Mängel zu beanstanden

Bad Schwalbach (ots)

1. Türschloss aufgebohrt,

Idstein-Wörsdorf, Ringgasse, Freitag, 12.12.2025 bis Samstag, 13.12.2025

(fh)Im Idsteiner Stadtteil Wörsdorf haben sich Unbekannte am Wochenende an einem Mehrfamilienhaus zu schaffen gemacht. Zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen Freitag und Samstag bohrten die Einbrecher mit einem Werkzeug ein Loch in das Türschloss der Haupteingangstür. Ob sie das Haus anschließend auch betreten haben, ist bislang nicht bekannt.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

2. Einbruchsversuch in Winkel,

Oestrich-Winkel, Schnittlerweg, Donnerstag, 11.12.2025, 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Donnerstag wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in Oestrich-Winkel gemeldet. Zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr hatten die Täter mit einem Werkzeug versucht, das Fenster einer Wohnung im Schnittlerweg zu öffnen. Dies war ihnen jedoch nicht gelungen, sodass sie unverrichteter Dinge und ohne an Beute gelangt zu sein, die Flucht antreten mussten. Es entstand ein Schaden in Höhe von knapp 2.000 Euro.

Hierzu nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich,

Schlangenbad-Georgenborn, Landesstraße 3441 & 3038, Sonntag, 14.12.2025, 13:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag ereignete sich in Georgenborn ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 13:00 Uhr bog eine 69-jährige Jaguar-Fahrerin von der L 3441 in die L 3038 ein. Auf dieser befand sich zeitgleich ein 72 Jahre alter Suzuki-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Wiesbaden vorfahrtsberechtigt unterwegs war. In mitten der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß, der zur Folge hatte, dass beide Insassen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

4. Polizei kontrolliert Beleuchtung - Mehrere Mängel zu beanstanden, Eltville, Samstag, 13.12.2025 und Sonntag, 14.12.2025

(fh)Am Wochenende hat die Polizei in Eltville mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insbesondere auf die korrekten Beleuchtungen der Fahrzeuge geachtet. Während sich die Beamtinnen und Beamten am Samstag auf eine stationäre Kontrolle in Höhe der Eltviller Feuerwehr konzentrieren, standen am Sonntag mobile Kontrollen an der Tagesordnung. An beiden Tagen fielen leider immer wieder Fahrzeuge auf, deren Beleuchtungen Mängel aufwiesen. Insbesondere in der aktuellen Jahreszeit ist die Sichtbarkeit im Straßenverkehr immens wichtig. Die Kontrollkräfte stellten Mängelanzeigen aus und führten aufklärende Gespräche mit den Betroffenen durch.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell