PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Zweifamilienhaus +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Betrunken Schild umgefahren +++ Geradeaus durch den Kreisverkehr

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Zweifamilienhaus,

65399 Kiedrich, Kolpingstraße, Samstag, 13.12.2025, 18:20 Uhr bis 19:30 Uhr

(mp) Ein Unbekannter brach am Samstag in den frühen Abendstunden in ein Zweifamilienhaus in Kiedrich in der Kolpingstraße ein. Der Täter verschaffte sich zunächst über den rückwärtigen Lichtschacht Zugang zum Keller. Als er hier aber wegen der verschlossenen Tür nicht weiter ins Gebäude vordringen konnte, verließ er den Keller wieder durch das Einstiegsfenster. Anschließend brach er ein Fenster im Erdgeschoss auf und drang so schließlich doch in die Wohnung ein. Er entwendete Bargeld und Schmuck. Auf Kameraaufzeichnungen ist zu erkennen, dass es sich bei dem Täter um einen Mann von normaler Statur und heller Haut handelt. Er ist etwa 20 - 30 Jahre alt, war dunkel gekleidet und trug eine Basecap, einen Schal und pinkfarbene Handschuhe. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich.

Wenn Sie Hinweise zum Täter geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123-90900

2. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, 65510 Idstein-Lenzhahn, Ortsstraße, Samstag, 13.12.2025, 18:15 Uhr

(kr) Am Samstag, den 13.12.2025 kam es in Idstein-Lenzhahn, in der Ortsstraße gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Ukrainer mit einem unbeleuchteter Toyota rückwärts ausparkte. Dabei stieß er mit dem Skoda eines 58-jährigen Idsteiners zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Ukrainer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 4000EUR

3. Betrunken Schild umgefahren,

Wiesbaden, Söhnleinstraße/Grorother Straße, Sonntag, 14.12.2025, 01:30 Uhr

(ep)Durch einen Zeugen wurde am Sonntag um 01:30 Uhr gemeldet, dass ein schwarzer VW gerade am Kreisel in Wiesbaden, Söhnleinstraße/Grorother Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung durch den Kreisel gefahren ist und dabei ein Verkehrsschild umgefahren hat. Der 45-jährige Wiesbadener hielt schließlich in der Hauptstraße in Walluf, wo er dann auch von der Streife angetroffen wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Strafverfahren wurden eingeleitet. Der beim Unfall verursachte Sachschaden wird auf etwa 5300 EUR geschätzt.

4. Geradeaus durch den Kreisverkehr,

65375 Oestrich-Winkel, B42 / B42a, Sonntag, 14.12.2025, 00:21 Uhr

(jd) Sonntagnacht gegen 00:20 Uhr hat sich in 65375 Oestrich-Winkel ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-jähriger Mann aus Oestrich-Winkel kam mit seinem Mercedes von der Bundesstraße 42 aus Richtung Wiesbaden. In Oestrich verließ er die Bundesstraße in Richtung Rheingauer Straße (B42a). Ersten Ermittlungen zufolge verlor er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und danach einen bepflanzten Kreisverkehr mittig um schließlich im Gegenverkehr der Rheingauer Straße zum Stehen zu kommen. Am durch ihn geführten PKW entstand ein Totalschaden. In dem PKW des 20-jährigen Mannes befanden sich weiterhin zwei 18-jährige Männer. Alle Fahrzeuginsassen wurden noch am Unfallort medizinisch in Augenschein genommen und blieben unverletzt. Der 20-jährige PKW-Führer stand unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeistation Rüdesheim am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell