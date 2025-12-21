POL-RTK: Einbrecher am Werk +++ Versuchter Einbruch in Firmengebäude +++ Auseinandersetzung in Eltville +++ Zahlreiche Reifen beschädigt +++ Kind angefahren

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher am Werk,

Taunusstein, Zu den Quellen, Freitag, 19.12.2025, zwischen 19:30 Uhr und 20:45 Uhr

(am) Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher am Freitagabend aus, um in eine Doppelhaushälfte einzusteigen.

Zwischen 19:30 Uhr und 20:45 Uhr betraten unbekannte Täter das Grundstück einer Doppelhaushälfte in der Straße "Zu den Quellen" in Taunusstein. Auf der Terrasse verschaffte man sich über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus, wo sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Nachdem man Schmuck und Bargeld gefunden hatte, verließen die Einbrecher das Haus wieder über die Terrasse.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen. Diese nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbruchsversuch in Firmengebäude gescheitert, Taunusstein, Aarstraße, Samstag, 20.12.2025, ca. 05:30 Uhr

(Sto) Am frühen Samstagmorgen haben unbekannte Täter in Taunusstein-Hahn vergeblich versucht, in ein Firmengebäude einzubrechen.

Gegen 05:30 Uhr meldete sich ein Sicherheitsunternehmen telefonisch bei der Polizei und gab an, dass an einer Firmenanschrift in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn soeben eine Alarmmeldung ausgelöst worden sei. Die Polizei, die zeitnah nach Meldung am Einsatzort war, konnte keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Die Beamten stellten jedoch fest, dass unbekannte Täter offensichtlich an der Hauptzugangstür des Marktes gehebelt und vergeblich versucht hatten, ins Innere zu gelangen. Eine vor Ort aufgenommene Strafanzeige wird bei der Polizei Bad Schwalbach bearbeitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.

3. Zwei Leichtverletzte nach Schlägerei in Eltville, Eltville am Rhein, Innenstadtbereich, Samstag, 20.12.2025, ca. 23:30 Uhr

Am späten Samstagabend kam es in der Eltviller Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten eben diese beiden Männer in einer Eltviller Gaststätte zunächst in Streit.

In der Folge verlagerte sich der Disput auf die Straße vor der Gaststätte, wo es zwischen dem 29- jährigen ohne festen Wohnsitz und seinem 53-jährigen Begleiter aus Eltville zu einer Schlägerei kam. Beide Beteiligten wurden durch Unbeteiligte getrennt und erlitten leichte Verletzungen. Zur medizinischen Abklärung wurden Rettungskräfte angefordert.

Da der 29-jährige Mann fortwährend aggressiv war und sich nicht beruhigen ließ, wurde er dem Polizeigewahrsam in Wiesbaden zugeführt.

Die Eltviller Polizei führt die Ermittlungen wegen Körperverletzung und bittet unter (06123) 90900 um telefonische Zeugenhinweise.

4. Reifen an fünf Pkw beschädigt,

Taunusstein, Erlenmeyerstraße, Zwischen Freitag, 19.12.2025, 19:00 Uhr und Samstag, 20.12.2025, 07:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter in der Erlenmeyerstraße in Taunusstein-Wehen an insgesamt fünf geparkten Pkw Reifen zerstört. Demnach meldete sich am Samstagmorgen ein Firmenmitarbeiter telefonisch bei der Polizei und gab an, dass mehrere Firmenfahrzeuge beschädigt worden seien. Vor Ort stellte die Polizei insgesamt fünf Pkw fest, an denen jeweils unterschiedlich viele Reifen durch einen spitzen Gegenstand beschädigt bzw. zerstört worden waren. Bei allen Fahrzeugen handelt es sich um Pkw des Typs Ford Transit in der Farbe Weiß. Die Polizei in Bad Schwalbach bittet unter (06124) 7078-0 um telefonische Zeugenhinweise.

5. Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Schlangenbad, Mühlstraße, Freitag, 19.12.2025, 16:35 Uhr

(Sto) Am Freitagnachmittag kam es in der Mühlstraße in Schlangenbad zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Kind verletzt worden ist.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 24-jährige Frau aus Schlangenbad mit ihrem Pkw der Marke VW die Mühlstraße in Schlangenbad. Auf Höhe der Hausnummer 14 trat ein 7-jähriger Junge zwischen geparkten Fahrzeugen plötzlich auf die Straße und wurde vom Pkw der Schlangenbaderin erfasst. Der Junge wurde leicht verletzt und kam nach Hinzuziehung eines Rettungswagens zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die exakten Umstände des Verkehrsunfalls sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, welches durch die Polizei Bad Schwalbach geführt wird. Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.

