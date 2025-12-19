PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher hebeln Terrassentür auf +++ Diebe erbeuten Baumaschinen aus einer Baustelle,

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher hebeln Terrassentür auf,

Idstein-Wörsdorf, Erfurter Straße, Donnerstag, 18.12.2025, 07:20 Uhr bis 13:30 Uhr

(akr) In der Erfurter Straße in Idstein-Wörsdorf hebelten Unbekannte am Donnerstagmorgen die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Der oder die Täter näherten sich dem Einfamilienhaus über den angrenzenden Garten in der Erfurter Straße, hebelten gewaltsam die Terrassentür auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen und entwendeten hierbei Schmuck und Bargeld. Der oder die Täter flüchteten anschließend unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der 0611/345-0

2. Diebe erbeuten Baumaschinen aus einer Baustelle, Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Mittwoch, 17.12.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 18.12.2025, 09:00 Uhr

(akr) Unbekannte stiegen in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag in einen Rohbau in der Martha-von-Opel-Straße in Bad Schwalbach ein und entwendeten dort diverse Baumaschinen und Baumaterialien. Die Diebe gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise über eine Seitentür in das Gebäude und durchsuchten dort mehrere Räume. Anschließend flüchtete der oder die Täter mit mehreren Baumaschinen und diversem Baumaterial im Gepäck in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesguts beträgt über 10.000 EUR. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer: 06124/7078-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell