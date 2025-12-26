POL-GM: Einbrecher scheitern an Terrassentür

Wiehl (ots) - Ein 31-jähriger Mann aus Wiehl randalierte am Dienstagabend (23. Dezember) gegen 23:20 Uhr in einer Gaststätte in der Homburger Straße. Weil er trotz Anweisung des Wirts die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, wurde die Polizei gerufen. Diese sprach einen Platzverweis aus, dem der alkoholisierte Wiehler zunächst zögerlich nachkam, jedoch wenig später in die Gaststätte zurückkehrte, und dort ...

mehr