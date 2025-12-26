PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Waldbröl (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember) war ein 29-jähriger Morsbacher mit seinem Mini auf der B256 von Waldbröl in Richtung Hermesdorf unterwegs. Gegen 1 Uhr geriet er in einer Linkskurve, zwischen dem Kreisverkehr Wiehler Straße und dem Kreisverkehr Friedrich-Engels-Straße, ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich. Er und seine beiden Mitfahrer, 17 und 19 Jahre alt, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B256 war während der Unfallaufnahme bis 2:30 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

