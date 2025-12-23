Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

Lindlar (ots)

Immer wieder geben sich Betrüger als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aus, um einen Virenbefall oder andere "Problemfälle" beheben zu wollen. Am Freitag (19. Dezember) wurde ein 70-jähriger Lindlarer Opfer dieser Masche. Während der 70-Jährige am Computer saß, erschien eine Nachricht, die ihn aufforderte, eine Telefonnummer anzurufen. Es meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab, und berichtete, dass angeblich eine unberechtigte Abbuchung vom Konto des Lindlarers stattgefunden habe. Nach Aufforderung teilte der 70-Jährige seine Kontodaten und TAN mit. Im Anschluss stellte der Senior die Abbuchung eines vierstelligen Euro-Betrages von seinem Konto fest.

Tipps der Polizei: - Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. - Wenn solche Warnmeldungen auf dem Bildschirm erscheinen und sie aufgefordert werden, eine Telefonnummer anzurufen, gehen sie nicht darauf ein. - Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell