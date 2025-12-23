Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Automatenaufbrecher auf frischer Tat erwischt

Radevormwald (ots)

Am Dienstag (23. Dezember) beobachtete ein Zeuge gegen 1:14 Uhr einen Mann, der gerade dabei war, einen Zigarettenautomaten in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße abzusägen. Als die Polizei eintraf, wollte der Kriminelle flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 22-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Ermittlungen dauern an.

