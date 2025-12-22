Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 62-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

Wiehl (ots)

Am Samstagabend (20. Dezember) gegen 20 Uhr wartete ein 62-Jähriger aus Wiehl in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wiesenstraße auf seine Frau. Als es an der Autotür klopfte und er die Tür öffnete, sprühte eine unbekannte Person ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit circa fünf weiteren Personen. Der Unbekannte war etwa 18 Jahre alt, hatte laut dem Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell