Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 90-Jährige händigt Bankkarte an Betrüger aus

Radevormwald (ots)

Am Freitagnachmittag (19. Dezember, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr) erhielt eine 90-Jährige aus Radevormwald einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank vorstellte. Unter einem Vorwand ließ er sich die PIN ihrer Bankkarte mitteilen. Noch während die Seniorin mit dem Betrüger telefonierte, erschien ein Komplize an der Haustüre der 90-Jährigen. Der angebliche Bankmitarbeiter teilte der Seniorin mit, dass er ihre Bankkarte mitnehmen müsse, um eine Überprüfung durchzuführen. Daraufhin verließ der Unbekannte die Wohnung. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme, konnten keine unberechtigten Abbuchungen vom Konto der Seniorin festgestellt werden. Die Bankkarte wurde gesperrt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Um sich vor den falschen Bankmitarbeitern zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Geben Sie niemals vertrauliche Informationen wie Zugangsdaten, Passwörter, PINs oder TANs preis und händigen Sie Ihre Bankkarte(n) unter keinen Umständen aus. - Bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich nicht zu überstürzten Entscheidungen drängen. - Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank! Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer der Bank oder suchen Sie diese selbst aus öffentlichen Telefonverzeichnissen heraus.

Sie haben Fragen oder möchten sich zu dem Thema informieren? Kontaktieren Sie die Beamten von der Kriminalprävention: Tel. 02261 8199-4700 oder -4701 oder unter der E-Mail kpo.obk@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell