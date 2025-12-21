PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Imbiss

Hückeswagen (ots)

Zwischen 20 Uhr am Freitag (19. Dezember) und 14 Uhr am Samstag (20. Dezember) sind Unbekannte in einen Imbiss in der Islandstraße eingebrochen. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf. Die Einbrecher durchwühlten einen Lagerraum und öffneten gewaltsam die Kasse. Sie erbeuteten einen niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

