Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher kamen über die Dächer

Waldbröl (ots)

Am vergangenen Donnerstag (18. Dezember), zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße ein. Die Einbrecher erreichten über Dächer und Garagen umliegender Häuser ein Fenster im 3. Obergeschoss des Einfamilienhauses, hebelten dieses auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Kriminellen durchwühlten das Wohnhaus, entleerten Schränke und Schubladen und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Sie entkamen mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell