Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Autos und ein Streifenwagen beteiligt

Hückeswagen (ots)

Am Mittwochnachmittag (18. Dezember) kam es in der Hückeswagener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 84-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 84-jährige Hückeswagenerin war mit ihrem Opel auf der Goethestraße in Richtung Etapler Platz unterwegs. Als sie gegen 15:30 Uhr in den Kreuzungsbereich "Peterstraße/Bahnhofstraße/Etapler Platz/Goethestraße" einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem Streifenwagen, welcher sich auf der Anfahrt zu einem Einsatz befand und die Peterstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Im weiteren Verlauf kollidierte der Opel der 84-Jährigen dann mit dem Fahrzeug einer 50-jährigen Frau aus Remscheid, die mit ihrem Wagen an der Einmündung zur Straße "Etapler Platz" stand. Die Besatzung des Streifenwagens, sowie die Remscheiderin überstanden das Unfallgeschehen verletzungsfrei. Die 84-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos der 50- und 84-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

