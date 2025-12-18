Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfallflucht mit großer Beschädigung an altem Fachwerkhaus

Nümbrecht (ots)

In Nümbrecht - Ortsteil Langenfeld- kam es am 17.12.2025 gegen 22:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Transporter kam von der Langenfelder Straße ab und kollidierte mit einem alten Fachwerkhaus (Nr.15). Dabei riss er eine Außenwand ab, wodurch die gesamte Statik des Hauses beschädigt wurde. Das THW wurde zur Sicherung des Gebäudes hinzugezogen. Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei waren im Einsatz. Der unbekannte Fahrer des Transporters flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung und konnte im Rahmen der Fahndung bisher nicht angetroffen werden. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

