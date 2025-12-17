Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Graffiti-Schmierereien in Waldbröl und Morsbach

Waldbröl; Morsbach (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagabend (16. Dezember), wie sich Unbekannte an der Außenwand der Heidberghalle in der Vennstraße in Waldbröl zu schaffen machten. Gegen 19:10 Uhr sah der Mitteiler, wie drei Personen Graffiti an die Wand sprühten, und verständigte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die drei Unbekannten waren jugendlichen Alters. Zwei trugen schwarze Oberbekleidung mit Kapuze, eine Person trug weiße Oberbekleidung. Auch in der Bahnhofstraße in Morsbach waren Schmierfinken unterwegs. Zwischen Samstag (13. Dezember) und Dienstag besprühten Unbekannte die Wand einer Bank in der Bahnhofstraße mit Graffiti. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

