Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher wollten in Schule einsteigen
Wiehl (ots)
Im Zeitraum Freitag (12. Dezember) bis Montag versuchten Kriminelle, mehrere Fenster einer Förderschule in der Fritz-Rau-Straße aufzuhebeln. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, in die Räume zu gelangen, flüchteten sie ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
