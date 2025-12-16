POL-GM: Einbrecher wollten in Schule einsteigen

Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hülsenbusch wurde am Montag (15. Dezember) ein 59-jähriger Gummersbacher leicht verletzt. Der Opel-Fahrer fuhr gegen 8:15 Uhr auf der Schwarzenberger Straße von Hülsenbusch in Richtung Wegescheid, als es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Linienbus eines 47-jährigen Wiehlers kam. Der 59-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Auto war ...

