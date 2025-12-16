PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher wollten in Schule einsteigen

Wiehl (ots)

Im Zeitraum Freitag (12. Dezember) bis Montag versuchten Kriminelle, mehrere Fenster einer Förderschule in der Fritz-Rau-Straße aufzuhebeln. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, in die Räume zu gelangen, flüchteten sie ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 16.12.2025 – 08:41

    POL-GM: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

    Wiehl (ots) - Zwischen Freitag (12. Dezember) und Montag stahlen Diebe eine Rüttelplatte des Herstellers "Wacker Neuson", Typ "DPV 6555", von einer Baustelle in der Dreibholzer Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:40

    POL-GM: Einbrecher durch Alarmanlage verscheucht

    Marienheide (ots) - In der Zeit von Freitag (12. Dezember) bis Montag verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster Zugang zu einem Kindergarten in der Klosterstraße. Beim Betreten des Eingangsbereichs wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:39

    POL-GM: Unfall im Begegnungsverkehr

    Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hülsenbusch wurde am Montag (15. Dezember) ein 59-jähriger Gummersbacher leicht verletzt. Der Opel-Fahrer fuhr gegen 8:15 Uhr auf der Schwarzenberger Straße von Hülsenbusch in Richtung Wegescheid, als es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Linienbus eines 47-jährigen Wiehlers kam. Der 59-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Auto war ...

    mehr
