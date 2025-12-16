Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen
Wiehl (ots)
Zwischen Freitag (12. Dezember) und Montag stahlen Diebe eine Rüttelplatte des Herstellers "Wacker Neuson", Typ "DPV 6555", von einer Baustelle in der Dreibholzer Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
