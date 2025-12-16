Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Waldbröl (ots)

Am Samstag (14. Dezember) hebelten Einbrecher zwischen 14 Uhr und 19 Uhr das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Homburger Straße auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen Bargeld sowie Goldschmuck.

In der Zeit vom 7. Dezember bis 14. Dezember versuchten Einbrecher, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Waldstraße aufzuhebeln. Nachdem ihnen das nicht gelungen war, flüchteten die Unbekannten ohne Beute.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

