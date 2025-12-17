PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 60-Jähriger randaliert im Krankenhaus und landet im Gewahrsam

Wipperfürth (ots)

Gegen 19:30 Uhr am Dienstag (16. Dezember) erhielt die Polizei einen Einsatz wegen eines Randalierers im Krankenhaus in Wipperfürth. Bei Eintreffen der Polizisten, brüllte ein 60-Jähriger das Krankenhauspersonal an und gestikulierte wild mit den Fäusten. Der 60-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss, war jedoch nicht akut medizinisch behandlungsbedürftig. Der Aufforderung, sich ruhig zu verhalten, kam der Hückeswagener nicht nach. Er beleidigte und bedrohte die Polizisten und verhielt sich aggressiv, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Dabei leistete er Widerstand und spuckte einen Beamten an. In einer Zelle konnte er seinen Rausch ausschlafen. Auf ihn wartet nun ein Verfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstand und Körperverletzung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

