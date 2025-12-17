Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 18-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer leicht verletzt

Gummersbach (ots)

Ein 18-Jähriger aus Gummersbach ist bei Streitigkeiten am Dienstagabend (16. Dezember) leicht verletzt worden. Um Streitigkeiten zu klären, traf sich der 18-Jährige mit einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen (beide aus Gummersbach) gegen 21:50 Uhr am Sportplatz am Nordring. Schnell wurde der Streit zwischen dem 18-Jährigen und dem 17-Jährigen handgreiflich. Daraufhin mischte sich der 18-jährige Begleiter des 17-Jährigen ein. Er stach mit einem Messer in Richtung seines Kontrahenten und verletzte ihn dabei oberflächlich. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten dann in einem Golf. Polizisten trafen die Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften an und führten Gefährderansprachen durch. Der 18-jährige Geschädigte kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell