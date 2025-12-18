Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mülltonnen auf dem Hackenberg angezündet

Bergneustadt (ots)

Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochnachmittag (17. Dezember) aufgrund von Mülltonnenbränden in die Danziger Straße auf dem Hackenberg ausrücken. Gegen 15:30 Uhr setzten Unbekannte zunächst eine Mülltonne in Brand, gegen 16:45 Uhr dann zwei weitere. Trotz des zügigen Erscheinens der Einsatzkräfte, konnte nicht verhindert werden, dass zwei Mülltonnen völlig ausbrannten und eine weitere schwer beschädigt wurde. Zeugen berichten im Vorfeld der Brandentwicklung von einem "Knallgeräusch" und beschreiben zwei männliche Jugendliche, welche sich auf E-Scootern von den Örtlichkeiten entfernten.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell