Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 29-jähriger Unfallfahrer muss Führerschein abgeben

Engelskirchen (ots)

Am 17. Dezember (Mittwoch) kam es im Einmündungsbereich der L302 und der L306 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 8 Uhr waren eine 33-jährige Lindlarerin und ein 29-Jähriger aus Marienheide mit ihren Fahrzeugen auf der L302 aus Richtung Kaiserau in Fahrtrichtung Neuremscheid unterwegs. Als die 33-Jährige ihren Audi an der Einmündung verkehrsbedingt abbremste, fuhr der 29-Jährige mit seinem Ford auf. Bei der Unfallaufnahme konnten Polizeibeamte bei dem 29-Jährigen Cannabisgeruch wahrnehmen. Da ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, musste der Unfallfahrer eine Blutprobe abgeben. Auch sein Führerschein blieb bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell