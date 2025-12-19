POL-GM: Transporter kracht in Fachwerkhaus - Unfallverursacher ermittelt

Engelskirchen (ots) - Am 17. Dezember (Mittwoch) kam es im Einmündungsbereich der L302 und der L306 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 8 Uhr waren eine 33-jährige Lindlarerin und ein 29-Jähriger aus Marienheide mit ihren Fahrzeugen auf der L302 aus Richtung Kaiserau in Fahrtrichtung Neuremscheid unterwegs. Als die 33-Jährige ihren Audi an der Einmündung verkehrsbedingt abbremste, fuhr der ...

mehr