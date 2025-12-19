Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Transporter kracht in Fachwerkhaus - Unfallverursacher ermittelt
Nümbrecht (ots)
Der Unfallflüchtige, der am Abend des 17. Dezember (Mittwoch) gegen die Fassade eines Fachwerkhauses in Nümbrecht-Langenbach gefahren war, konnte durch die Polizei ermittelt werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.
