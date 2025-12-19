PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Transporter kracht in Fachwerkhaus - Unfallverursacher ermittelt

Nümbrecht (ots)

Der Unfallflüchtige, der am Abend des 17. Dezember (Mittwoch) gegen die Fassade eines Fachwerkhauses in Nümbrecht-Langenbach gefahren war, konnte durch die Polizei ermittelt werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 09:35

    POL-GM: Einbrecher kamen über die Dächer

    Waldbröl (ots) - Am vergangenen Donnerstag (18. Dezember), zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße ein. Die Einbrecher erreichten über Dächer und Garagen umliegender Häuser ein Fenster im 3. Obergeschoss des Einfamilienhauses, hebelten dieses auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Kriminellen durchwühlten das Wohnhaus, entleerten Schränke und Schubladen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:15

    POL-GM: 29-jähriger Unfallfahrer muss Führerschein abgeben

    Engelskirchen (ots) - Am 17. Dezember (Mittwoch) kam es im Einmündungsbereich der L302 und der L306 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 8 Uhr waren eine 33-jährige Lindlarerin und ein 29-Jähriger aus Marienheide mit ihren Fahrzeugen auf der L302 aus Richtung Kaiserau in Fahrtrichtung Neuremscheid unterwegs. Als die 33-Jährige ihren Audi an der Einmündung verkehrsbedingt abbremste, fuhr der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren