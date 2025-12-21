Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Bild-Infos

Download

Nümbrecht (ots)

Am 19. Dezember (Freitag) war eine 34-jährige Nümbrechterin auf der Waldbröler Straße (B478) aus Richtung Benroth in Fahrtrichtung Berkenroth unterwegs. In gleicher Richtung fuhr hinter der 34-Jährigen eine 30-jährige Waldbrölerin. Gegen 15:10 Uhr wollte die Nümbrechterin nach links auf die Straße "Am Kappenufer" abbiegen. Als die 34-Jährige ihren Ford zunächst aufgrund von Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremste, fuhr die 30-Jährige auf das Heck des Fords auf. Durch die Kollision wurde die Nümbrechterin leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell