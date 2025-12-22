PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Campingplatz-Kiosk

Hückeswagen (ots)

In der Straße Großberghausen sind Unbekannte zwischen 15 Uhr am Freitag (19. Dezember) und 14:40 Uhr am Sonntag in einen Kiosk eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Tür auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

